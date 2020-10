Stand: 23.10.2020 11:33 Uhr Wasserball: Supercup mit Waspo Hannover abgesagt

Das für Sonntag angesetzte Duell um den Supercup der Wasserballer zwischen Meister Waspo 98 Hannover und Pokalsieger Wasserfreunde Spandau 04 ist kurzfristig abgesagt worden. Die Entscheidung fiel nach einer Videokonferenz der Vereine und des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) am Donnerstagabend, teilten die Berliner mit. Zunächst war angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen noch eine Durchführung ohne Zuschauer in Erwägung gezogen worden. Auch der Start der neuen Bundesliga-Saison am 31. Oktober ist fraglich. | 23.10.2020 11:35