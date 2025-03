Stand: 14.03.2025 16:28 Uhr Wasserball-Pokalendrunde: Waspo-Frauen erreichen Endspiel

Die Wasserballerinnen der Wassersportfreunde von 1898 Hannover haben das Pokal-Endspiel erreicht. Die Niedersächsinnen setzten sich am Freitagnachmittag beim Finalturnier in Berlin in der Vorschlussrunde mit 15:13 gegen den SV Bayer Uerdingen 08 durch. Im Finale treffen die Waspo-Frauen am Sonnabend (16.30 Uhr) auf den Sieger des Duells zwischen dem SSV Esslingen und den Wasserfreunden Spandau. |14.03.2025 16:27