Stand: 14.03.2025 22:01 Uhr Wasserball-Pokalendrunde: Beide Teams von Waspo/98 Hannover im Finale

Die Wasserballerinnen und Wasserballer der Wassersportfreunde von 1898 Hannover haben jeweils das Pokal-Endspiel erreicht. Zunächst setzten sich am Freitagnachmittag Hannovers Frauen beim Finalturnier in Berlin in der Vorschlussrunde mit 15:13 gegen den SV Bayer Uerdingen 08 durch. Sie treffen im Finale am Sonnabend (16.30 Uhr) auf die Wasserfreunde Spandau, die den SSV Esslingen mit 21:12 bezwangen. Am Abend setzten sich dann Hannovers Männer gegen WF Spandau 04 Berlin 13:10 durch. Ihr Gegner im Endspiel am Sonnabend (18.30 Uhr) ist der ASC Duisburg, der den Duisburger SV 98 mit 12:11 schlug. | 14.03.2025 22:00