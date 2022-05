Stand: 06.05.2022 22:09 Uhr Wasserball-Pokal: Waspo Hannover im Finale gegen Spandau Berlin

Die Wasserballer Waspo 98 Hannover greifen erneut nach dem Pokalsieg. Am Freitagabend gewann der Titelverteidiger sein Halbfinale beim Final Four in Duisburg gegen den SV Bayer Uerdingen 08 klar mit 26:4. Im Finale am Sonnabend (18.30 Uhr) geht es wie im Vorjahr gegen Spandau 04 Berlin, das den ASC Duisburg 18:8 bezwang. Bei den Frauen verlor der ETV Hamburg im Semifinale gegen Uerdingen mit 4:17. | 06.05.2022 22:00