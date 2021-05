Stand: 22.05.2021 19:31 Uhr Wasserball-Meisterschaft: Waspo 98 Hannover fehlt noch ein Sieg

Waspo 98 Hannover braucht nur noch einen Sieg zum Gewinn der deutschen Wasserball-Meisterschaft. In der Finalserie um den 100. deutschen Meistertitel gewannen die Niedersachsen am Sonnabend Spiel zwei der "Best of Five"-Serie gegen Rekordmeister Spandau 04 mit 9:8 (1:2, 3:0, 0:2, 5:4). Am Sonntag (14 Uhr) kann Waspo bei Spandau alles klarmachen. | 22.05.2021 19:19