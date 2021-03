Stand: 24.03.2021 12:54 Uhr Wasserball: Kein CL-Finalturnier bei Waspo 98 Hannover

Wegen der Corona-Pandemie verzichtet Waspo 98 Hannover auf die Ausrichtung des Finalturniers der Wasserball-Champions-League. "Das ist keine Entscheidung des Herzens, sondern des Kopfes", sagte Trainer Karsten Seehafer dem "Sportbuzzer". "Wir haben eigentlich schon im Dezember gegenüber dem europäischen Verband die weiße Fahne gehisst." In einem Brief an den europäischen Verband LEN hatte Waspo auf die schwierige Situation hingewiesen. Als Ausweichort soll Belgrad im Gespräch sein. | 24.03.2021 12:52