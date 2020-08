Stand: 11.08.2020 16:31 Uhr

Wasserball: Hannover kann doch noch Meister werden

Im Wasserball wird trotz des im März beschlossenen Saisonabbruchs noch ein deutscher Meister ermittelt. Wie der Deutsche Schwimm-Verband am Dienstag mitteilte, werden die Top Sechs der Männer-Bundesliga vom 22. August bis 12. September unter Einhaltung eines Hygiene-Konzepts einen Titelträger ausspielen. Beim Re-Start sind Waspo 98 Hannover sowie Serien-Meister Spandau 04 als bestplatzierte Teams der bisherigen Saison für die Halbfinals gesetzt. Die Mannschaften auf den Rängen drei bis sechs spielen bei einem Qualifikationsturnier in Potsdam die beiden anderen Plätze in der Vorschlussrunde aus. | 11.08.2020 16:30