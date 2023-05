Stand: 20.05.2023 17:57 Uhr Waspo Hannover verliert auch zweites Spiel

Die Wasserballer von Waspo 98 Hannover haben im Kampf um die Meisterschaft in den Finals der Bundesliga einen weiteren Rückschlag erlitten. Die Niedersachsen verloren am Sonnabend auch die zweite Partie bei WF Spandau 04 mit 13:15. In der best-of-fiv- Serie steht es in den Playoffs nun 0:2 aus Sicht der Hannoveraner. | 20.05.2023 17:56