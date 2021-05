Stand: 02.05.2021 15:05 Uhr Waspo Hannover verliert Prestigeduell gegen Spandau

Die Wasserballer von Meister Waspo Hannover haben das erste nationale Duell der Saison gegen Pokalsieger Spandau 04 verloren. Die Niedersachsen unterlagen beim ersten Zwischenrunden-Turnier der Bundesliga mit 7:8 (1:1, 3:3, 1:1, 2:3). Am kommenden Wochenende werden beim zweiten Turnier in Hannover die Rückspiele zur Ermittlung der Halbfinal-Paarungen ausgetragen. Sieglos hat der SV Poseidon Hamburg seine erste Gruppenphase beendet. Die Hanseaten unterlagen am Sonnabend Weiden mit 7:11 und Gastgeber Duisburg mit 8:13. Am Sonntag folgte ein 11:15 gegen Krefeld. Ergebnisse | 02.05.2021 15:03