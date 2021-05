Stand: 23.05.2021 15:37 Uhr Waspo Hannover ist deutscher Wasserball-Meister

Waspo 98 Hannover hat die deutsche Wasserball-Meisterschaft gewonnen. In der Finalserie um den 100. Meistertitel gewannen die Niedersachsen am Sonntag das entscheidende dritte Spiel in der "Best of Five"-Serie bei Rekordmeister Spandau 04 mit 10:7 (2:3, 3:1, 3:1, 2:2). Nach dem 12:6-Auftakt am vergangenen Mittwoch in Hannover hatten die Niedersachsen zuvor auch in der Schwimmhalle Schöneberg am Sonnabend mit 9:8 gesiegt. | 23.05.2021 15:37