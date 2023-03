Stand: 25.03.2023 19:23 Uhr Waspo Hannover erneut Wasserball-Pokalsieger

Die Wasserballer von Waspo Hannover haben zum dritten Mal in Folge den DSV-Pokal gewonnen. Beim Final Four in Düsseldorf setzten sich die Niedersachsen gegen den Dauerrivalen WF Spandau 04 Berlin mit 11:9 (2:2, 4:3, 2:3, 3:1) durch und feierten den sechsten Pokaltriumph der Vereinsgeschichte. Im Halbfinale am Freitag hatte Waspo 25:3 gegen Ludwigsburg gewonnen, Spandau hatte den OSC Potsdam 19:7 bezwungen. | 25.03.2023 19:22