Stand: 06.09.2020 15:41 Uhr

Waspo/98 Hannover vergibt ersten Matchball

Die Wasserballer von Waspo/98 Hannover haben den ersten Matchball im Kampf um die deutsche Meisterschaft nicht genutzt. Die Niedersachsen unterlagen bei den WF Spandau 04 Berlin 9:12 (0:3, 3:2, 2:4, 4:3) und kassierten damit in der Finaleserie (Best of Five) das 1:2. Am Mittwoch hat Waspo wieder Heimspiel. Die White Sharks Hannover haben das kleine Finale derweil verloren. | 06.09.2020 15:41