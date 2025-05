Stand: 17.05.2025 20:25 Uhr Waspo/98 Hannover legt im Finale in Spandau vor

Die Wasserballer von Waspo/98 Hannover haben im Finale um die deutsche Meisterschaft mit einem Auswärtssieg vorgelegt. Die Niedersachsen gewannen am Sonnabend mit 15:14 nach Fünfmeterwerfen (1:2, 3:2, 3:4, 3:2, 5:4) bei den WF Spandau 04 Berlin und gingen damit in der Serie "best of five" mit 1:0 in Führung. Spiel zwei findet am kommenden Mittwoch (18 Uhr) in Hannover statt. Die White Sharks Hannover verloren derweil im Kampf um Platz fünf bei der SG Neukölln Berlin im ersten Spiel ihrer Serie ("best of three") mit 8:11 (4:4, 1:2, 2:3, 1:2). | 17.05.2025 20:20