Stand: 19.05.2021 18:42 Uhr Waspo 98 Hannover legt im Finalduell mit Spandau 04 vor

Titelverteidiger Waspo 98 Hannover hat den ersten Schritt zur erneuten Meisterschaft im Männer-Wasserball gemacht. Gegen Rekordchampion und Pokalsieger Spandau 04 Berlin gewannen die Niedersachsen den Auftakt der Finalserie am Mittwochabend in eigener Halle mit 12:6 (2:1, 4:2, 2:2, 4:1). Die Serie über maximal fünf Spiele wird am Sonnabend und Sonntag in der Hauptstadt fortgesetzt. Mit drei Siegen für ein Team ist der Titelkampf entschieden. | 19.05.2021 18:42