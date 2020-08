Stand: 30.08.2020 15:48 Uhr

Waspo 98 Hannover im Wasserball-Finale gegen Spandau

Waspo 98 Hannover und Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04 bestreiten das Finale um die deutsche Wasserball-Meisterschaft. Die Niedersachsen siegten nach dem 23:5 vom Freitag im Lokalderby gegen ihr Farmteam White Sharks in der Sonntagspartie mit 21:7. Spandau setzte sich gegen den OSC Potsdam durch. Damit kommt es zum vierten Mal in Serie zum Best-of-Five-Finalduell zwischen Waspo und Spandau. Die Serie beginnt am Mittwoch in Hannover. | 30.08.2020 15:45