Stand: 17.10.2021 14:28 Uhr Waspo 98 Hannover gewinnt deutschen Wasserball-Pokal

Waspo 98 Hannover hat zum sechsten Mal den deutschen Wasserball-Pokal gewonnen. Der Meister setzte sich in einem umkämpften Finale in Berlin mit 18:14 (4:3, 3:3, 7:6, 4:2) gegen Rekordsieger und Gastgeber Wasserfreunde Spandau 04 durch und sicherte sich das Double. Bereits im Mai hatten die Niedersachsen in der Bundesliga-Finalserie gegen Spandau triumphiert. Die Hannoveraner lagen nach einem frühen Rückstand fast über die gesamte Spielzeit in Führung, im Schlussviertel setzten sie sich erstmals mit drei Toren ab. | 17.10.2021 14:20