Stand: 23.02.2024 16:50 Uhr Walters HSV-Abschied: "Es bricht mir das Herz"

Der ehemalige HSV-Trainer Tim Walter hat sich noch einmal mit emotionalen Worten an die Fans und Mitglieder des Hamburger Fußball-Zweitligisten gewandt. "Es bricht mir das Herz, dass ich mich auf diesem Weg von Euch allen verabschieden muss", schrieb der 48-Jährige in einer Botschaft im offiziellen Club-Magazin "HSVlive", das am Freitag erschien. Walter war vor anderthalb Wochen vom Hamburger SV freigestellt worden. Am Sonntag gibt sein Nachfolger Steffen Baumgart seinen Einstand als HSV-Trainer. | 23.02.2022 16:48