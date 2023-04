Stand: 15.04.2023 12:06 Uhr Wadenprobleme: Werder-Torjäger Füllkrug fehlt gegen Freiburg

Werder Bremen muss im Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg auf Nationalstürmer Niclas Füllkrug verzichten. Der beste Torschütze der aktuellen Bundesliga-Saison wird am Sonntag (15.30 Uhr im NDR Livecenter) wegen muskulärer Probleme in der Wade fehlen. "Niclas hatte aus dem Spiel gegen Mainz bereits ein paar Probleme, die jetzt noch mal zugenommen haben", sagte Trainer Ole Werner am Sonnabend. "Der Ausfall von Fülle ist für uns natürlich bitter, aber wir werden dennoch alles dafür tun, um die drei Punkte gegen Freiburg in Bremen zu halten." | 15.04.2023 12:06