Stand: 28.09.2022 10:46 Uhr WM in Katar: Ex-Werder-Manager Lemke verteidigt Hoeneß

Willi Lemke, ehemaliger Manager und Aufsichtsratschef beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen, hat sich nach der Lobrede von Uli Hoeneß auf den umstrittenen WM-Gastgeber Katar zum Teil auf dessen Seite gestellt. "Er hat in vielen Punkten recht. Durch die WM öffnet sich Katar für die Welt, es hat schon positive Veränderungen in der Gesellschaft gegeben, und es wird weitere geben", sagte Lemke der "Sport Bild". Hoeneß hatte zuvor bei Sport1 erklärt, dass das Engagement des FC Bayern München in der Golf-Region die Arbeitsbedingungen dort verbessere. | 28.09.2022 10:42