Stand: 31.07.2023 20:51 Uhr WM-Silber und Paralympics-Ticket für Schwimmerin Scholz

Dreifach-Weltmeisterin Tanja Scholz hat bei der Para-Schwimm-WM in Manchester die Silbermedaille gewonnen. Die 39 Jahre alte Elmshornerin schlug über ihre Nebenstrecke 50 m Brust in der Startklasse SB2 nach 1:07,44 Minuten als Zweite an, einzig die 20 Jahre jüngere Britin Ellie Challis war 1,72 Sekunden schneller. Scholz löste damit ihr Ticket für die Paralympics im kommenden Jahr in Paris. | 31.07.2023 20:49