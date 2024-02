Stand: 18.02.2024 17:50 Uhr WM-Silber und Olympia-Ticket für Schwimmer Wellbrock

Olympiasieger Florian Wellbrock hat zum Abschluss der Schwimm-WM in Doha Gold über 1.500 m Freistil verpasst. Der 26-Jährige Bremer sicherte sich nach drei enttäuschenden Rennen bei seinem letzten Auftritt in Katar am Sonntag allerdings in 14:44,61 Minuten Silber sowie das vorzeitige Olympia-Ticket auf seiner Paradestrecke. Gold ging an den irischen 800-m-Weltmeister Daniel Wiffen, der mit über zehn Sekunden Vorsprung sein eigenes Rennen schwamm und lange auf Weltrekordkurs lag. Sven Schwarz aus Hannover kam auf Rang sechs (14:47,89). | 18.02.2024 17:49