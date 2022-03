Stand: 11.03.2022 15:56 Uhr WM-Qualifikation: Deutsche Handballer in Kiel gegen Färöer Inseln

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft bestreitet das Play-off-Hinspiel um die Teilnahme an der Handball-Weltmeisterschaft 2023 gegen die Färöer Inseln am 13. April (18.15 Uhr) in Kiel. Das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitag mit. "Ich habe dort elf tolle und erfolgreiche Jahre erlebt und noch viele Freunde dort. Meine Vorfreude ist richtig groß", sagte Bundestrainer Alfred Gislason, der zuvor den THW trainiert hatte. | 11.03.2022 15:55