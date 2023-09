Stand: 28.09.2023 14:00 Uhr WM-Aus für Turner Toba wegen Knieverletzung

Der deutsche Turner Andreas Toba hat sich im Training verletzt und wird die am Wochenende beginnenden Weltmeisterschaften verpassen. Der 32 Jahre alte Routinier zog sich am Mittwoch bei einer Akrobatikbahn am Boden eine Knieblessur zu, wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) bekanntgab. Details zur Verletzung wurden nicht genannt, nach einem Belastungstest und nach Rücksprache mit dem Teamarzt nahm Männer-Coach Valeri Belenki den Niedersachsen aus der Mannschaft. Für Toba werde am Sonnabend im Team-Mehrkampf Nick Klessing (Halle) antreten. | 28.09.2023 14:01