Stand: 16.02.2024 15:31 Uhr Vor Wechsel: VfL Wolfsburg hat klare Erwartungshaltung an Oberdorf

Der VfL Wolfsburg hat sich mit Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf über die letzten Monate bis zu ihrem Wechsel zu Meister FC Bayern München ausgetauscht. "Wir haben klare Erwartungshaltungen aneinander ausgesprochen: Was erwarten wir von 'Obi' in den kommenden Monaten? Aber auch, was kann sie von uns in gewissen Situationen erwarten?, erklärte VfL-Trainer Tommy Stroot. Der Fakt, dass die 22 Jahre alte Abräumerin zum Titelrivalen geht, "macht die Situation zu etwas Besonderem", sagte Stroot, der aber Verständnis für Oberdorfs Entscheidung hat. "Jede Spielerin hat in ihrer Karriere nur wenige Jahre zur Verfügung, und ich glaube, es ist entscheidend, dass jede für sich ihren Weg findet", so der Trainer. | 16.02.2024 15:30