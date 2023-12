Stand: 05.12.2023 13:06 Uhr Vor Olympia-Bewerbung: Bürgerentscheid für Rostock gefordert

Der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern des Vereins "Mehr Demokratie" hat eine frühzeitige Bürgerbeteiligung bei der möglichen Bewerbung der Stadt Rostock als Austragungsort für die Segelwettbewerbe der Olympischen Sommerspiele 2036 gefordert. "Großprojekte wie Olympische Spiele haben massive Auswirkungen auf das Leben der Menschen in der Region", teilte der Landesverband mit. Das betreffe neben den Kosten auch die Verkehrsbelastung und die Beeinträchtigungen durch Baustellen, hieß es. Deshalb müssten die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig in die Entscheidung über eine Austragung einbezogen werden - am besten durch einen Bürgerentscheid. | 05.12.2023 12:55