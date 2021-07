Stand: 20.07.2021 09:16 Uhr Vor HSV-Spiel: Schalke wegen Corona-Fall ins Quarantäne-Camp

Nur wenige Tage vor dem Gastspiel des HSV gibt es bei Schalke 04 einen Corona-Fall bei einem Spieler. Der PCR-Test bestätigte den Befund des Schnelltests vom Montag. Das Training der Königsblauen am Montagnachmittag fiel aus, die gesamte Mannschaft begibt sich nun in ein freiwilliges Quarantäne-Trainingslager. Die Austragung der Partie gegen die Hamburger am Freitag (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) sei aber "aktuell nicht gefährdet". Der namentlich nicht genannte Spieler hat sich umgehend in häusliche Isolation begeben. | 20.07.2021 09:15