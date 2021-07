Stand: 19.07.2021 13:28 Uhr Vor HSV-Gastspiel: Positiver Corona-Test bei Schalke 04

Nur wenige Tage vor dem Gastspiel des HSV bei Schalke 04 hat es bei den Gelsenkirchenern einen positiven Corona-Test gegeben. Wie der Revierclub am Montagvormittag mitteilte, wurde das für den Nachmittag angesetzte Training deshalb abgesagt. Die Austragung der Partie gegen die Hamburger am Freitag (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) sei aber "aktuell nicht gefährdet". Der namentlich nicht genannte Spieler hat sich umgehend in häusliche Isolation begeben. Das Resultat des PCR-Tests steht noch aus. | 19.07.2021 13:27