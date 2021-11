Vor Corona-Gipfel: Söder kündigt Geisterspiele in Bayern an

Stand: 30.11.2021 10:00 Uhr

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will im Fußball Geisterspiele auch dann durchsetzen, wenn sich Bund und Länder heute nicht auf ein einheitliches Vorgehen verständigen können. In Sachsen sind bereits keine Zuschauer mehr zugelassen. Was machen die Nord-Länder?