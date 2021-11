Stand: 01.11.2021 10:24 Uhr Von Oettingen verlässt die SG Flensburg-Handewitt

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt lässt Oscar von Oettingen ziehen. Der Youngster wechselt mit sofortiger Wirkung in die erste dänische Liga zu Mors-Thy, wo er einen Dreijahresvertrag erhält. Der 18-Jährige lief zuletzt in der Bundesliga und Champions League in neun Partien (sechs Tore) auf. Nach der Verpflichtung von Teitur Einarsson sowie der absehbaren Rückkehr von Magnus Röd und Franz Semper könne man ihm keine langfristige Perspektive geben, teilte die SG am Montag mit. | 01.11.2021 10:23