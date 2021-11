Stand: 14.11.2021 09:00 Uhr Von Kodolitsch erste Präsidentin des Hamburger Sportbundes

Dem Hamburger Vereinssport steht erstmals in seiner Geschichte eine Frau vor. Katharina von Kodolitsch ist neue Präsidentin des Hamburger Sportbundes (HSB). Die 51 Jahre alte Vizepräsidentin des Deutschen Ruderverbandes wurde bei der Mitgliederversammlung am Sonnabend mit 73,96 Prozent der Stimmen für die nächsten vier Jahre in das Amt gewählt. Ihr Vorgänger Jürgen Mantell war sieben Jahre Präsident des HSB. | 14.11.2021 09:00