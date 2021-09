Stand: 10.09.2021 16:30 Uhr Von Bredow-Werndls Schüler gewinnt Doppel-Gold bei U25-EM

Dreifach-Europameisterin Jessica von Bredow-Werndl ist auch als Dressur-Ausbilderin erfolgreich. Der von ihr und ihrem Bruder Benjamin Werndl trainierte Raphael Netz gewann im Sattel von Elastico bei der U25-EM in Hagen a.T.W. bei Osnabrück Gold mit der deutschen Mannschaft und im Grand Prix. Silber holte der 22 Jahre alte Dressureiter aus Tuntenhausen am Sonntag in der abschließenden Kür hinter Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Flanell. | 12.09.2021 16:14