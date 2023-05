Stand: 30.05.2023 11:29 Uhr Volleyballerinnen mit Auftaktsieg in Nations League

Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einem Erfolg in die Nations League gestartet. Das Team um Kapitänin Anna Pogany vom SSC Schwerin setzte sich am Dienstag zum Auftakt im japanischen Nagoya mit 3:1 (25:21, 25:22, 20:25, 25:22) gegen die Niederlande durch. Das DVV-Team trifft in der ersten von insgesamt drei Wochen noch auf Kroatien, China und Bulgarien. In der Volleyball Nations League geht es für Deutschland mit Blick auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris um wichtige Punkte für die Weltrangliste. | 30.05.2023 11:29