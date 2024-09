Stand: 22.09.2024 20:27 Uhr Volleyball-Supercup: Schwerin verliert in Stuttgart

Die Schweriner Volleyballerinnen haben den ersten Titel der Saison verpasst. Das Team von Trainer Felix Koslowski verlor am Sonntag im Supercup bei Meister MTV Stuttgart mit 1:3 (27:25, 23:25, 23:25, 16:25). Am kommenden Sonnabend (18 Uhr) starten die Mecklenburgerinnen in die neue Bundesligasaison mit einem Heimspiel gegen Wiesbaden. Ergebnisse/Tabelle | 22.09.2022 20:20

