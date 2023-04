Stand: 15.04.2023 21:55 Uhr Volleyball: Schwerin zieht ins Play-off-Halbfinale ein

Die Schweriner Volleyballerinnen sind dem MTV Stuttgart ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gefolgt. Das Team von Trainer Felix Koslowski setzte sich auch im zweiten Play-off-Viertelfinalspiel gegen den USC Münster durch. Mit einem 3:1 (25:18, 25:14, 21:25, 28:26) entschieden die Mecklenburgerinnen die Serie "Best of Three" mit 2:0 zu ihren Gunsten. Außer Schwerin und Stuttgart hat es noch kein Team ins Halbfinale geschafft. Bei Dresden - Wiesbaden und Suhl - Potsdam steht es nun 1:1. Überblick | 15.04.2023 21:51