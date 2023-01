Stand: 31.01.2023 12:20 Uhr Volleyball: Schwerin verpflichtet Mittelblockerin Broekstra

Die Schweriner Bundesliga-Volleyballerinnen haben auf die Ausfälle auf der Mittelblock-Position reagiert und Laura Broekstra vom Ligakonkurrenten VC Neuwied 77 verpflichtet. Das gab der SSC am Dienstag bekannt, ohne Angaben zur Vertragsdauer zu machen. "Sie war unsere absolute Wunschkandidatin, sodass wir sehr glücklich sind, dass sie uns in dieser prekären Lage hilft", sagte Trainer Felix Koslowski. Weil Lea Ambrosius und Leandra Negri mittelfristig ausfallen, gab es im SSC-Kader in Indy Baijens und Jazmine White nur noch zwei Mittelblockerinnen. | 31.01.2023 12:18