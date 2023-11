Stand: 29.11.2023 20:50 Uhr Volleyball: Schwerin verliert im Achtelfinal-Hinspiel des CEV-Cups in Dresden

Nach den Niederlagen im Supercup und im Pokal-Viertelfinale droht den Volleyballerinnen vom SSC Schwerin nun auch das frühe Aus im CEV-Cup. Im deutschen Duell verlor der in der Bundesliga bislang ungeschlagene Spitzenreiter am Mittwochabend das Achtelfinal-Hinspiel beim Dresdner SC trotz phasenweise deutlichen Führungen mit 0:3 (28:30, 23:25, 22:25). Im Rückspiel am kommenden Dienstag muss die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski nun mindestens 3:1 gewinnen, um einen Entscheidungssatz zu erzwingen. | 29.11.2023 20:46