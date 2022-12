Stand: 26.12.2022 15:24 Uhr Volleyball: Schwerin im letzten Heimspiel gegen Münster gefordert

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin wollen sich mit einem Erfolg von ihren Fans aus dem Jahr 2022 verabschieden. Die Aufgabe gegen den USC Münster am Dienstagabend (17.30 Uhr) wird aber keine einfache sein. "Münster hat es geschafft, recht viel Konstanz im Kader zu behalten. Die Ergebnisse sprechen für sich", sagte Trainer Felix Koslowski über die Gäste. Nach dem Duell gegen den USC steht für Schwerin am 30. Dezember (17.30 Uhr) noch die Jahresabschluss-Partie beim aktuellen Tabellenführer SC Potsdam an. Ergebnisse/Tabelle | 26.12.2022 15:13