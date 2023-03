Stand: 25.03.2023 18:42 Uhr Volleyball: Schwerin bezwingt Potsdam und hat Rang zwei sicher

Durch einen überraschend klaren 3:0 (25:17, 25:18, 25:16)-Erfolg gegen den direkten Verfolger SC Potsdam haben die Volleyballerinnen vom SSC Schwerin den zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga-Hauptrunde perfekt gemacht. Die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski kann am letzten Spieltag auch bei einer Niederlage gegen Schlusslicht VC Neuwied 77 nicht mehr von diesem Rang verdrängt werden. Zudem war es für den SSC der dritte Sieg gegen den SCP in dieser Saison. In der Hinrunde hatten die Mecklenburgerinnen dem damaligen Spitzenreiter die erste Saisonniederlage zugefügt und vor gut einem Monat dann auch im Pokalfinale triumphiert. | 25.03.2023 18:42