Stand: 14.12.2020 18:55 Uhr Volleyball: Saison in Zweitliga-Staffeln ausgesetzt

Die Volleyball Bundesliga (VBL) hat den Spielbetrieb in den vier Zweitliga-Staffeln mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Wie die VBL am Montag mitteilte, dauert die Unterbrechung bis einschließlich zum 10. Januar 2021. Der Spielbetrieb in der 1. Bundesliga geht indes weiter. "Mit dieser Maßnahme trägt die VBL dem dringenden Appell der Bundeskanzlerin und der Landesregierungen Rechnung, auch über den Umfang der erlassenen Verordnungen hinaus Kontakte zu reduzieren", erklärte VBL-Geschäftsführer Klaus-Peter Jung. | 14.12.2020 18:55