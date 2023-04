Stand: 19.04.2023 20:36 Uhr Volleyball: SVG Lüneburg wahrt Chance aufs Play-off-Finale

Die Volleyballer der SVG Lüneburg haben das Aus in der Halbfinal-Play-off-Runde eindrucksvoll abgewendet. Die Niedersachsen setzten sich am Mittwochabend souverän gegen den VfB Friedrichshafen mit 3:0 (25:23, 25:19, 25:23). Damit verkürzten die "Lüne-Hünen" in der Serie nach dem Modus "Best of Five" auf 1:2, nachdem sie die ersten beiden Partien verloren hatten. Das vierte Duell findet am Sonntag (17.30 Uhr) in Friedrichshafen statt - und könnte wieder das letzte sein. Überblick | 19.04.2023 20:35