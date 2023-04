Stand: 16.04.2023 19:38 Uhr Volleyball: SVG Lüneburg verliert auch zweites Halbfinalspiel

Die Männer der SVG Lüneburg stehen im Kampf um die deutsche Volleyball-Meisterschaft vor dem Aus. Im Play-off-Halbfinale nach dem Modus "best of five" gegen den deutschen Rekordmeister VfB Friedrichshafen kassierten die Niedersachsen im zweiten Duell die zweite Niederlage. Lüneburg unterlag am Sonntag mit 0:3 (22:25, 23:25, 23:25). Die Norddeutschen empfangen am Mittwoch (19 Uhr) Friedrichshafen zu Spiel Nummer drei. Play-offs | 16.04.2023 19:24