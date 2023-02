Stand: 05.02.2023 19:09 Uhr Volleyball: SVG Lüneburg verliert, Giesen siegt souverän

Die SVG Lüneburg hat in der Volleyball-Bundesliga der Männer am ersten Spieltag der Zwischenrunde eine Überraschung verpasst. In der Gruppe A unterlagen die Niedersachsen am Sonntag dem VfB Friedrichshafen mit 1:3 (17:25, 22:25, 25:22, 20:25). Dagegen feierten die Giesen Grizzlys in der Gruppe B beim VCO Berlin einen klaren 3:0-Erfolg (25:19, 25:16, 25:16). Zwischenrunde Gruppe A Zwischenrunde Gruppe B | 05.02.2023 19:08