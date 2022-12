Stand: 11.12.2022 19:17 Uhr Volleyball: SVG Lüneburg und Grizzlys Giesen siegen

Die beiden norddeutschen Vereine in der Volleyball-Bundesliga der Männer haben am zehnten Spieltag Siege errungen. Die SVG Lüneburg erledigte souverän ihre Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten VCO Berlin und setzte sich in der Hauptstadt mit 3:0 (25:13, 25:11, 25:16) durch. Das Team von Trainer Stefan Hübner belegt Rang drei. Die Grizzlys Giesen bezwangen die Netzhoppers KW-Bestensee mit 3:1 (23:25, 25:20, 30:28, 25:19) und stehen auf dem vierten Tabellenplatz. Ergebnisse und Tabelle | 11.12.2022 19:15