Stand: 22.12.2021 21:29 Uhr Volleyball: SVG Lüneburg steht im Pokalfinale

Die SVG Lüneburg steht im Finale um den DVV-Pokal. Die Bundesliga-Volleyballer aus Niedersachsen bezwangen am Mittwoch im Halbfinale den TSV Herrsching 3:2 (28:30, 25:19, 20:25, 25:18, 15:10). Das Endspiel steigt am 6. März in Mannheim. Gegner der Lüneburger wird dann entweder der VfB Friedrichshafen oder die Berlin Volleys sein. Das zweite Halbfinale wurde aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei den Berlinern abgesagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. | 22.12.2021 21:22