Stand: 23.04.2023 19:44 Uhr Volleyball: SVG Lüneburg scheitert im Halbfinale an Friedrichshafen

Für die Volleyball-Männer der SVG Lüneburg ist die Bundesliga-Saison beendet. Die Niedersachsen unterlagen am Sonntag beim Rekordmeister VfB Friedrichshafen im vierten Play-off-Halbfinalspiel mit 1:3 (20:25, 25:22, 17:25, 22:25). Damit hat sich das Team vom Bodensee im Duell im Modus "best of five" mit 3:1 durchgesetzt. Friedrichshafen trifft in der am 1. Mai beginnenden Finalserie auf Meister Berlin Volleys. | 23.04.2023 19:44