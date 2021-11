Stand: 20.11.2021 22:50 Uhr Volleyball: SVG Lüneburg ringt Friedrichshafen nieder

Der SVG Lüneburg ist am Samstagabend in der Volleyball-Bundesliga eine Überraschung gelungen. Das Team von Trainer Stefan Hübner rang den deutschen Rekordmeister VfB Friedrichshafen mit 3:2 (30:28, 27:25, 18:25, 18:25, 15:10) nieder und kletterte mit jetzt elf Punkten auf den fünften Tabellenplatz. Die Grizzlys Giesen mussten sich dagegen in der Arena in Hildesheim dem amtierenden deutschen Meister BR Volleys Berlin mit 1:3 (21:25, 25:20, 15:25, 14:25) geschlagen geben. Ergebnisse und Tabelle | 20.11.2021 22:48