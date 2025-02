Stand: 16.02.2025 19:24 Uhr Volleyball: SVG Lüneburg gewinnt Krimi gegen Grizzlys Giesen

Die SVG Lüneburg hat am Sonntag in der Volleyball-Bundesliga der Männer das Nordduell für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Stefan Hübner setzte sich im spannenden Heimspiel gegen die Grizzlys Giesen mit 3:2 (25:18, 20:25, 25:23, 13:25, 15:12) durch. Lüneburg belegt durch den Erfolg am 19. Spieltag mit jetzt 54 Punkten den zweiten Tabellenplatz, Giesen nimmt mit 40 Zählern Rang fünf ein. Video / Ergebnisse und Tabelle | 16.02.2025 19:23