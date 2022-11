Stand: 23.11.2022 21:01 Uhr Volleyball: SSC Schwerin zurück in Erfolgsspur

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben in der Bundesliga mit dem 3:1 (28:26, 20:25, 26:24, 27:25) beim VfB Suhl zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach der ersten Saisonniederlage gegen den deutschen Meister MTV Stuttgart (0:3) am Sonnabend, zeigte das Team von Trainer Felix Koslowski am Mittwochabend die richtige Reaktion und feierte in einer dramatischen Partie den vierten Sieg im fünften Spiel. | 23.11.2022 20:50