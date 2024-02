Stand: 24.02.2024 21:43 Uhr Volleyball: SSC Schwerin verliert in Potsdam

Im Kampf um eine gute Ausgangsposition für das Play-off-Viertelfinale haben die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Schwerin einen großen Schritt Richtung zweiter Platz nach der Zwischenrunde gemacht. Zwar unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski am Samstagabend beim SC Potsdam im zweiten von vier Zwischenrunden-Spielen mit 2:3 (26:24, 23:25, 13:25, 26:24. 13:15), nimmt aber einen Punkt mit und liegt damit sechs Zähler vor dem drittplatzierten Dresdner SC. Am 9.3. (17.10 Uhr) hat der SSC in eigener Halle den MTV Stuttgart zu Gast. | 24.02.2022 21:43