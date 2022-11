Stand: 19.11.2022 20:44 Uhr Volleyball: SSC Schwerin und Grizzlys Giesen verlieren

Die Erfolgsserie der Volleyballerinnen des SSC Schwerin ist gerissen. Beim 0:3 (24:26, 24:26, 19:25) gegen den deutschen Meister MTV Stuttgart musste die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski am Samstagabend die erste Saisonniederlage in der Bundesliga hinnehmen. Bei den Männern verloren die Grizzlys Giesen haben in der Bundesliga hingegen schon zum dritten Mal. Gegen Rekordmeister VfB Friedrichshafen gab es eine 2:3 (25:21, 33:35, 27:25, 23:25, 11:15)-Niederlage. | 19.11.2022 20:58